Nog drie demonstraties op Prinsjesdag in Den Haag

Tijdens Prinsjesdag zijn er vijf demonstraties in Den Haag. Drie nieuwe protesten zijn door de organisatoren aangemeld bij de gemeente.

De stichting Steun Mensenrechten Maatschappelijk Geweld demonstreert komende dinsdag op de Grote Marktstraat in het centrum. Bij de hoofdingang van de tijdelijke Tweede Kamer, aan het Prinses Irenepad, is een demonstratie onder de noemer “overdracht kennis en feiten volksvertegenwoordigers”. Het is niet bekend waar die demonstraties over gaan. Tegenover de Russische ambassade is een demonstratie voor Oekraïne.

Twee andere betogingen waren al aangekondigd. Tegenover de Tweede Kamer is een demonstratie tegen de monarchie en bij het stadhuis demonstreert vakbond FNV voor verhoging van het minimumloon.

Protesten in Den Haag moeten uiterlijk 96 uur van tevoren worden doorgegeven aan de gemeente. Die periode is inmiddels verlopen. “Demonstraties die nu nog worden aangemeld, zullen behandeld worden als spontane demonstraties. Beleid hiervoor is dat deze zoveel mogelijk worden gefaciliteerd, mits ze binnen de geldende regels kunnen plaatsvinden”, laat de gemeente weten.

Koning Willem-Alexander gaat dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar hij deze keer zijn troonrede houdt. Daarna keert de koning terug naar het paleis voor de balkonscène. Voor het eerst sinds 2019 mag er weer publiek langs de route staan.

Na de rijtoer, de troonrede en de balkonscène gaat minister Sigrid Kaag (Financiën) met het traditionele koffertje naar de Tweede Kamer. Daarin zitten de rijksbegroting en de miljoenennota. Het wordt de eerste Prinsjesdag onder het nieuwe kabinet.