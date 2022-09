Rotterdams festival TIKTAK annuleert optreden Lil Kleine na ophef

Het Rotterdamse festival TIKTAK heeft het optreden van Lil Kleine geannuleerd. Dat is “in overleg met alle betrokken partijen” besloten om alle bezoekers een “positieve ervaring” te bieden, zo meldt de organisatie op Instagram.

Woensdag werd aangekondigd dat Lil Kleine zaterdag zou optreden tijdens het evenement. Het zou het eerste officiƫle optreden van Lil Kleine in Nederland worden sinds hij in het nieuws kwam omdat hij zijn ex-partner Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Vorig jaar werd hij veroordeeld en daarna opnieuw aangeklaagd voor mishandeling van zijn vriendin. In de reacties op de aankondiging kreeg het festival een hoop kritiek.

Het festival had Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, toegevoegd aan de line-up omdat de “focus op de muziek” ligt. De afgelopen periode trad Lil Kleine alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien is dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem. De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar “professionele hulp” zocht.

Het Openbaar Ministerie liet recent weten dat het onderzoek naar Lil Kleine na ruim zeven maanden nog steeds niet is afgerond. Vlak voor het incident met zijn ex-verloofde werd Scholten nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam.

NAMAM, het managementbureau dat Scholten vertegenwoordigt, heeft nog niet gereageerd op het annuleren van de eerste Nederlandse show van de rapper. Ook op de aanklachten die het Openbaar Ministerie onderzoekt is niet gereageerd.