Soof 3 trekt volle zalen

Na de forse coronavertraging, staan de deuren van de bioscoop sinds donderdag jl. open voor de laatste film in de Soofreeks: Soof 3. Het vervolg op de twee eerdere films werd viermaal uitgesteld vanwege de lockdowns waar ook de bioscoopbranche vanzelfsprekend onder zuchtte. De laatste keer was begin december, toen Soof 3 als grote kerstrelease gepland stond. Maar na 6 jaar is ze eindelijk weer terug op het grote doek; Lies Visschedijk als Soof, de hectische huisvrouw, moeder en kok!

Columns als basis

De columns van schrijfster Sylvia Witteman vormen de inspiratie voor de Soof-filmreeks. Haar korte verhalen in de Volkskrant gingen in eerste instantie over koken maar later ook

over haar gezin. In 2013 verscheen de film Soof met een cast die voor een groot deel steeds weer terugkeerde in het vervolg Soof 2 (2016) en de tv-serie Soof: een nieuw begin (2017-

2018). De drie films en twee series over het chaotische bestaan van Soof waren een mega succes geproduceerd door Millstreetfilms, maar na 10 jaar komt er met Soof 3 echt een einde aan.

De verhaallijn

Soof 3 begint met Soof en haar ‘saaie leventje’. De Kooksoof, haar restaurant, loopt goed en alles gaat zijn gangetje. Tot dat ze een gek knobbeltje vindt tussen haar oksel en borst.

Nadat ze het heeft laten checken in het ziekenhuis, en de ernst van de situatie is vastgesteld, staat haar leven op zijn kop. Ze ontkent en vlucht van de lastige situatie en richt

zich op de belangrijkste zaak van haar leven; het huwelijk van haar dochter. Natuurlijk blijft ook Dan Cole, de Amerikaanse droomprins die overal opduikt, in haar

achterhoofd spoken. De omgang met haar ex Kasper, zowel de perfecte echtgenoot en de saaie burgerman, brengen nog extra hobbels op de weg.

Net zoals de andere films heeft Soof 3 weer mooie maatschappelijke thema’s. Zoals gescheiden ouders met kinderen, cultuurverschillen, seksualiteit, generatie-clashes,

eenzaamheid en het heftige onderwerp borstkanker. Nogal pittig allemaal en de film laat dan ook zien hoe tragisch het leven kan zijn. Tussen de tranen door wordt er toch ook nog

gelachen en genoten. Natuurlijk iets wat je moet blijven doen ondanks heftige situaties. Dat hebben de makers goed begrepen.

En met succes!

Soof blijft een A-merk in Nederlandse romantische komedie, oftewel romkom. Niet in de laatste plaats door de menselijke personages die worden gespeeld door uitstekende acteurs.

Al op de eerste officiële draaidag kocht de 100.000e bezoeker een kaartje voor de film. Daarom zijn de makers bekroond met een Gouden Film. Dat hebben distributeur Dutch

FilmWorks en het Nederlands Film Festival (NFF) donderdag bekendgemaakt. De film is vanaf nu in heel Nederland te zien!