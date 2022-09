Vogelgriep ontdekt in Friesland, 87.000 kuikens gedood

Ongeveer 87.000 vleeskuikens op een boerderij in het Friese dorp Tjerkgaast worden gedood, omdat daar vogelgriep is vastgesteld. Het is waarschijnlijk de versie waar de dieren heel ziek van kunnen worden en aan kunnen doodgaan. Ruiming van de boerderij moet voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

Het ministerie van Landbouw maakte de vondst van vogelgriep vrijdag bekend. In een straal van 10 kilometer rond de getroffen boerderijen liggen twee andere boerderijen met pluimvee. Daar geldt vanaf vrijdag voorlopig een vervoersverbod.

In de afgelopen weken is vogelgriep ook vastgesteld in Daarle, Vriezenveen en De Krim (Overijssel), Zuid-Scharwoude, Wieringerwerf en Abbekerk (Noord-Holland), Lunteren en Maurik (Gelderland), Ried en Blija (Friesland), Bunschoten-Spakenburg (Utrecht), Ter Aar, Spijkenisse en Vlaardingen (Zuid-Holland) en twee keer in het Gelderse Barneveld.