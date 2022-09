Werkstraf voor bedreigen D66-Kamerlid Sjoerdsma

Een 36-jarige man uit het Brabantse Dongen is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het online bedreigen van politicus Sjoerd Sjoerdsma. Het Openbaar Ministerie had bij de politierechter een werkstraf van 120 uur geëist, omdat de man volgens de officier een grens is overgegaan.

Sjoerdsma plaatste vorig jaar zomer op zijn 40e verjaardag een selfie op Instagram, waaronder de man uit Dongen in november een reactie plaatste met de tekst: “Laten we hopen dat ze net als bij Saddam Hoessein in plaats van een touw, dit keer een riem gaan gebruiken.” Het was een reactie op een andere post met de tekst “Tribunalen incoming”.

De man betuigde op de zitting in de rechtbank spijt van zijn actie, maar voor het OM is de zaak daarmee niet afgedaan. “Bedreiging van volksvertegenwoordigers vormt een aantasting van onze democratie. De anonimiteit van Instagram houdt niet in dat er geen grenzen bestaan aan de toelaatbaarheid van uitingen zoals die van de verdachte”, zei de officier.