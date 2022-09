Wetenschappers Leiden keuren uitspraken ON-presentatrice af

Wetenschappers aan de Universiteit Leiden spreken zich vrijdag uit tegen het item van Ongehoord Nieuws, waarin een compilatie werd getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens presentatrice Raïsa Blommestijn van de omroep wilde het programma hiermee “een op sociale media minder belicht aspect van racisme” tonen. Zij sprak over “blanken die door negers in elkaar worden geslagen”.

Raïsa Blommestijn is als commentator geregeld te zien bij Ongehoord Nederland. Zij is rechtsfilosoof en promoveerde in april aan de universiteit in Leiden en mag zich doctor noemen. Op de universiteit is veel weerstand tegen haar. Vrijdag liet een aantal prominenten die aan de universiteit verbonden zijn, weten het item af te keuren. Rector magnificus Hester Bijl zegt op Twitter: “In reactie op de uitzending van Ongehoord Nieuws: Vrijheid van meningsuiting gaat hand in hand met respect en verantwoordelijkheid. Op de universiteit is geen plaats voor racisme of uitsluiting.” Historicus en universitair docent Nadia Bouras oordeelde: “Als je de racist wil uithangen, doe je dat maar op je eigen podium en met je eigen geld. En niet van onze belastingcenten. De publieke omroep is van ons allemaal.”

En Korea-deskundige aan diezelfde universiteit Remco Breuker stelt in een reactie op het item op Twitter het “heel akelig te vinden dat mijn geliefde universiteit nu als uitleg, illustratie of zelfs legitimatie wordt gebruikt voor bruinhemdenbraaksel, maar we hebben het er als organisatie ook wel naar gemaakt. Niet als gemeenschap, want daar hoor je wél stemmen die zich verzetten”.

Blommestijn is onder meer betrokken bij juridische acties tegen coronamaatregelen van de overheid. Ook is ze kritisch over onderwerpen als het immigratiebeleid en het stikstofbeleid. De Leidse hoogleraar Wim Voermans noemde haar eerder een “schandvlek” voor zijn universiteit en een “mislukking”.

Ook NPO-voorzitter Frederieke Leeflang en Arjan Lock, de voorzitter van het College van Omroepen, spraken vrijdag hun afkeur uit. Lock stelt dat Ongehoord Nederland “duidelijk grenzen overgegaan” is. Leeflang zegt dat nu “de grens van de redactionele vrijheid” is bereikt. De NPO heeft vrijdag “veel” klachten ontvangen over het item. Leeflang heeft de Ombudsman van de NPO gevraagd deze klachten “met voorrang” te behandelen. De NPO wil dat het Commissariaat van de Media bepaalt of ON de mediawet heeft overtreden.