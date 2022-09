Annet Huizing wint Beckmanprijs met boek over botersmokkelaars

Annet Huizing heeft de Archeon Thea Beckmanprijs gekregen voor haar boek Het Pungelhuis. Deze prijs voor het beste historische jeugdboek wordt jaarlijks uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Daarnaast heeft de schrijfster ook De Jonge Beckman gekregen met haar boek. Dit is de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers.

Het Pungelhuis gaat over een jongen genaamd Ole, die op de dag dat zijn opa overlijdt pas ontdekt dat hij een opa had. Ole gaat met zijn vader naar het huis van zijn opa in de bossen van Brabant, waar ooit een strijd woedde tussen botersmokkelaars en commiezen, zoals belastingambtenaren destijds werden genoemd. Ole ontdekt waarom zijn vader hem nooit heeft verteld over zijn opa.

“De winnaar is een met vaart en overduidelijk plezier geschreven jeugdroman die erin slaagt om een tamelijk onbekende episode uit de Nederlandse geschiedenis overtuigend tot leven te wekken,” stelt de jury, “en tegelijkertijd inzicht biedt in de wijze waarop intergenerationele trauma’s worden doorgegeven. Een boek dat volgens de jury naadloos past in de traditie van Thea Beckman: een potentiële klassieker.”

De Archeon Thea Beckmanprijs ging vorig jaar naar Jean-Claude van Rijckeghem, met zijn boek IJzerkop. De Archeon Thea Beckman Prijs is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.