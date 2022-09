Politie schiet bij aanhouding overval supermarkt Oldenzaal

De politie in Oldenzaal heeft vrijdagavond schoten gelost bij de aanhouding van een verdachte die met een mes een supermarkt zou hebben overvallen. De verdachte, een 44-jarige man uit Deventer, werd niet geraakt, maar is wel onderzocht in het ziekenhuis omdat hij buiten bewustzijn leek, meldt de politie.

Agenten kwamen af op de melding van een gewapende overval en losten een waarschuwingsschot toen de verdachte wegrende. Omdat hij weg bleef rennen, werd er nogmaals geschoten en viel de man neer. De politiemensen dachten dat ze hem hadden geraakt, maar zagen geen bloed en ook geen verwondingen. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis werden ook geen verwondingen aangetroffen. De man is overgebracht naar de politiecel. Hij verklaarde dat hij de hele dag middelen had gebruikt, aldus de politie.

Een 21-jarige man uit Oldenzaal was getuige van de overval. Hij raakte gewond. Het mes van de overvaller raakte hem volgens de politie toen hij probeerde te voorkomen dat de verdachte opnieuw een greep uit de kassa in de supermarkt wilde doen.