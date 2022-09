Schiphol verwacht opnieuw rijen tot in de buitenlucht

Schiphol verwacht dat rijen met passagiers zaterdag opnieuw tot buiten de vertrekhallen aanzwellen. Op de luchthaven is het de afgelopen dagen druk door personeelstekorten bij de veiligheidscontrole. Reizigers die buiten moeten wachten kunnen onder een overkapping staan.

Volgens een woordvoerder staan de meeste reizigers nu nog binnen en wacht een handvol mensen onder de tent die Schiphol eerder dit jaar plaatste wegens de lange wachtrijen buiten. “De verwachting is dat richting het piekmoment wel meer mensen buiten moeten staan. Daarbij kunnen we, als het nodig is, mensen ook van paraplu’s voorzien. Maar we proberen mensen zoveel mogelijk onder de overkapping plaats te laten nemen.”

De zegsman zegt dat het erg druk is, maar nog wel behapbaar. Om dat mogelijk te maken moesten luchtvaartmaatschappijen wel vluchten schrappen. Bij KLM gaan zaterdag 34 vluchten vanaf Schiphol niet door, Transavia schrapt er twee. De vliegtuigen vertrekken wel, maar dan leeg om klanten op te halen. Ook zondag en maandag verwacht KLM annuleringen.

Afgelopen maandag ontstond grote drukte op Schiphol vanwege de krappe bezetting bij de beveiliging. Door die drukte moesten duizenden mensen in de rij staan en misten sommigen ook hun vlucht. Al sinds het voorjaar is Schiphol regelmatig het toneel geweest van chaotische taferelen wegens personeelstekorten.