Vrijwilligers maken Nederland stuk schoner op World Cleanup Day

Duizenden vrijwilligers in het hele land ruimen op zaterdag kilo’s zwerfafval op tijdens de World Cleanup Day. Op deze dag wordt in 191 landen tegelijkertijd zwerfvuil opgeruimd op onder andere straten, pleinen, langs rivieren en in de natuur. De actie is een initiatief van de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder plastic zwerfafval.

De Plastic Soup Foundation trapt de dag af met een actie bij de TolhuisTuin in Amsterdam. Daar wordt een berg plasticafval over de schutting in de tuin gegooid. De actie is onderdeel van de campagne #NotInOurBackyard. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de export van plasticafval naar landen die niet in staat zijn om het te verwerken. Door slechte regelgeving wordt het afval op straat, in de natuur of in de zee gedumpt.

Door heel Nederland worden acties gehouden door allerlei organisaties, gemeenten en instellingen. Zo stelt rederij Stromma waterfietsen en bootjes beschikbaar aan vrijwilligers om de Amsterdamse grachten schoon te maken. In Limburg gaan ondernemers met het initiatief Maas Cleanup aan de slag om zwerfafval uit de Maas op te ruimen. De organisatie Nederland Schoon roept haar bijna 239.000 supporters op zaterdag de straat op te gaan.

De Plastic Soup Foundation heeft dit jaar ook een sponsoractie in het leven geroepen om de campagne te steunen. Daarvoor is al bijna 45.000 euro opgehaald. Vorig jaar werden zo’n 1570 acties georganiseerd en verzamelden meer dan 41.000 vrijwilligers zwerfafval.