17-jarige aangehouden na dodelijke steekpartij in Nijmegen

Een 21-jarige man uit Nijmegen is zaterdagmiddag neergestoken in het centrum van Nijmegen en aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Een 17-jarige Nijmegenaar heeft zich korte tijd daarna gemeld op het politiebureau en is opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

De steekpartij was rond 16.00 uur op Plein 1944. De politie is een onderzoek gestart en vermoedt dat er mogelijk meerdere personen betrokken waren bij het geweldsincident. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij.