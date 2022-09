Gestrande TUI-reizigers Boekarest zondag terug naar huis

Reisorganisatie TUI vliegt reizigers die zaterdagavond strandden in Boekarest zondag terug naar huis. Door een kapotte ruit moest het toestel dat van Antalya naar Rotterdam vloog zaterdagavond een noodlanding maken op de luchthaven van de Roemeense hoofdstad.

Een van de cockpitramen raakte zwaar beschadigd door een botsing met vogels. Reizigers beklaagden zich erover dat ze op de luchthaven aan hun lot waren overgelaten. Zo lukte het TUI niet om een overnachting te regelen voor een groep van 189 mensen. Veel van de passagiers brachten de nacht daarop door op de luchthaven.

TUI erkent dat het niet gelukt is de groep onder te brengen. De organisatie heeft uitgelegd dat er vaak nog wel losse hotelkamers in een stad te vinden zijn. “Wij hebben onze passagiers ook laten weten dat in geval zij zelf een kamer zouden vinden, wij die kosten vergoeden. Het is bijzonder spijtig dat het een zeer oncomfortabele nacht was voor veel van deze reizigers.”

TUI benadrukt dat een ruit van een vliegtuig niet snel te vervangen is. Daarom is direct een ander toestel gezocht om de reizigers op te halen. Dat toestel landt zondagochtend in Boekarest en vertrekt daar om 10.45 uur Nederlandse tijd.