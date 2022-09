Jumbobaas vrij na verhoor, hoofdverdachte witwaszaak nog vast

Jumbo-topman Frits van Eerd is zondag na verhoor vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze zit nog wel vast, meldt het Openbaar Ministerie zondag.

Ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren is heengezonden. Het OM meldt dat beiden ondanks hun vrijlating nog wel verdachten blijven in het onderzoek.

Op meerdere plekken in Nederland werden dinsdag doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd doorzocht.

Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog wel verdachten in de zaak.