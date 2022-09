Tienduizenden deden mee aan ‘behoorlijk natte’ Dam tot Damloop

Tienduizenden mensen hebben meegedaan aan de Dam tot Damloop, die volgens eventmanager Jan Willem Mijderwijk “behoorlijk nat” verlopen is. Deelnemers konden rekenen op fikse buien. Maar de lagere temperatuur van zo rond de 12 graden zorgde volgens Mijderwijk wel voor een “medisch rustige dag” zonder grote hitteproblemen.

Deelnemers werd wel geadviseerd om na het finishen meteen normale kleding aan te trekken, omdat het anders wel snel te koud kon worden. Mijderwijk denkt dat, over het hele evenement gezien, ongeveer 35 procent van de inschrijvers niet is komen opdagen. “Ik denk dat de regen daar een grote rol in heeft gespeeld.”

Dit weekend ging het om de 36e editie van een van de grootste sportieve evenementen van Nederland. Vanwege corona kon de Dam tot Damloop de vorige twee jaar niet doorgaan. Mijderwijk is “heel blij” dat het dit jaar wel weer is gelukt om mensen in beweging te brengen.

Zaterdagochtend startten de wandelaars met de Dam tot Dam Wandeltocht. Zaterdagavond was er een Damloop by Night in Zaandam en het hoofdonderdeel, de Dam tot Damloop, was op zondag. Het parcours heeft een lengte van 10 mijl (ruim 16 kilometer) en gaat van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse atleet Charles Langat heeft dit jaar gewonnen. Bij de vrouwen ging de winst naar de Keniaanse Margaret Kipkemboi.