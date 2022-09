Dienst verhoogt dwangsom Tata en dreigt met intrekking vergunning

Tata Steel IJmuiden krijgt voortaan fors hogere boetes voor iedere keer dat het bedrijf schadelijke stoffen uitstoot doordat steenkool onvoldoende is verhit. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verviervoudigt het boetebedrag per overtreding, van 25.000 euro tot 100.000 euro. Bovendien eist de toezichthouder dat Tata “per direct” maatregelen neemt om het ontstaan van zogeheten rauwe cokes te voorkomen. Slaagt het bedrijf daar niet in, dan kan het mogelijk zelfs de vergunning voor essentiële fabrieken kwijtraken. De omgevingsdienst zegt de mogelijkheden daartoe te onderzoeken, voor het geval dat Tata “ook deze last niet naleeft”.

In de cokesfabrieken worden op een hoge temperatuur gassen uit steenkool verwijderd. Wat overblijft is brandstof voor de hoogovens waarin ijzererts wordt verwerkt tot ruwijzer. “Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen er gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen”, legt de omgevingsdienst uit. Dat gebeurt regelmatig en Tata is er ook al vaak voor beboet.

De hoogte van de dwangsom bedroeg eerst 10.000 euro per keer. Nadat de dienst die boete 15 keer had geïnd ging het bedrag omhoog naar 25.000 euro. Die som moest Tata twintig keer betalen. Daarmee kwam het totale boetebedrag eerder deze maand uit op 650.000 euro. Daar kan met de nieuwe last onder dwangsom nog 1,5 miljoen bovenop komen. Het toezicht op het proces wordt opgeschroefd, kondigt de toezichthouder aan.

Tata Steel tekent bezwaar aan tegen de last onder dwangsom. Volgens het staalbedrijf is de opdracht “niet uitvoerbaar”, omdat het ontstaan van rauwe cokes (ook wel geschreven als kooks) nooit helemaal uit te sluiten zou zijn. “We hebben veel maatregelen genomen en streven er naar om ongare cokes tot een minimum te beperken. Helemaal terugbrengen naar nul lijkt niet mogelijk te zijn”, reageert het staalbedrijf. Gemiddeld ontstaan volgens Tata 0,2 procent van de keren ongare cokes.