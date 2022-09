Eerste mensen krijgen herhaalprik tegen coronavirus

Op de drempel van de herfst begint een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. De herhaalprik moet de afweer een oppepper geven, zodat mensen beter beschermd zijn wanneer er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt.

De eerste herhaalprikken worden maandag gezet. Mensen die een groot risico lopen om ernstig ziek te worden als ze corona oplopen, krijgen voorrang. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen die in een zorginstelling wonen en mensen met het syndroom van Down. Ook mensen die in de zorg werken zijn als eersten aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt bij een nieuwe golf.

Later volgt de rest van de bevolking. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste ronde prikken heeft gehad, de zogenoemde basisserie, kan de herhaalprik krijgen. Dit is ongeveer 80 procent van alle mensen van 12 jaar en ouder. Verspreid over het land zijn er ongeveer honderd vaccinatielocaties waar mensen terechtkunnen.

De mensen die de prik laten zetten, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Die zijn in de afgelopen periode aangepast zodat ze beter werken tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. De eerdere vaccins zijn gebaseerd op de eerste versie van het virus, die eind 2019 opdook. Door een paar veranderingen ziet ‘omikron’ er anders uit.