Faunabescherming: geen demonstraties als koning niet jaagt

Stichting De Faunabescherming zegt geen demonstraties te gaan houden bij Kroondomein Het Loo in Apeldoorn als koning Willem-Alexander besluit daar niet te gaan jagen. De door de organisatie voorgestelde ‘wapenstilstand’ geldt dan tot wanneer het kroondomein weer opent op 25 december. De organisatie is al langer tegen het sluiten van het kroondomein zodat de koning kan jagen in het gebied.

Volgens de natuurorganisatie is het faunabeheer op het kroondomein “grotendeels overgenomen door de wolf”, en is de zwijnenpopulatie dit jaar veel kleiner als gevolg van de droogte en een “drastische teruggang in natuurlijk voedselaanbod”. De wilde zwijnen hebben het daardoor dit jaar “moeilijker dan ooit”. Daardoor is er nu “alle aanleiding” voor andere keuzes, schrijft De Faunabescherming.

De Faunabescherming zal in plaats van demonstreren alleen waarnemers sturen en juridische procedures voeren tegen onterecht ontvangen subsidies, schrijft de organisatie. Maar dan moet de koning ook van het ene dagdeel jagen afzien.

De Rijksvoorlichtingsdienst, die de woordvoering van het Koninklijk Huis doet, kon nog niet direct reageren op de brief.