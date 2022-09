Janne Schra wint Edison Jazz

Janne Schra wint dit jaar de Edison Jazz in de categorie Nationaal Vocaal voor het album In De Regen. Voor deze nieuwe Nederlandstalig plaat benaderde Schra haar voormalige bandleden van Room Eleven, pianist Tony Roe en bassist Lucas Dols.

Dat maakte de jury maandag bekend. Jan van Duikeren won de Edison in de categorie Nationaal voor zijn album Short Stories. Fay Claassen wist de concurrentie te verslaan in de categorie Het Document met haar album Fay Live.

De AFAS Edisons Jazz en Klassiek 2022 vindt dit jaar plaats op donderdag 6 oktober in het AFAS Theater Leusden. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De jury maakt in de weken voorafgaand aan de uitreiking sommige winnaars al bekend.