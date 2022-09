Leiders PvdA en GroenLinks bespreken energieprijzenplan met Kaag

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver praten maandagmiddag op het ministerie van Financiën met minister Sigrid Kaag over een prijsplafond voor gas en stroom. Ze zijn uitgenodigd door Mark Rutte. De twee partijen kwamen met het plan voor een energieprijzenplafond dat nu heel serieus wordt overwogen door de coalitie en het kabinet. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) prees dat voorstel eerder al als een “heel constructief” idee.

Het kabinet wil maatregelen treffen om de energierekening te verlagen en lijkt van plan te zijn om dat min of meer te doen zoals de twee linkse partijen hebben voorgesteld. Hun idee was om een maximum te stellen aan de gasprijs tot een verbruik van 1500 kubieke meter en 3300 kilowattuur elektriciteit. De prijs zou dan niet hoger mogen zijn dan in januari van dit jaar, nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ingewijden zeggen dat de coalitie geneigd is die grenzen over te nemen.

Tot nu toe wil het kabinet niks kwijt over maatregelen om de koopkracht van huishoudens te ondersteunen. Die worden pas naar buiten gebracht op Prinsjesdag dinsdag. Het is de bedoeling dat de plannen voor het energieplafond dan ook klaar zijn, al is dat waarschijnlijk ook afhankelijk van de uitkomst van gesprekken met de energiebedrijven en binnen de coalitiepartijen die maandag worden voortgezet.