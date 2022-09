PvdA en GroenLinks hebben ‘goede hoop’ op prijsplafond energie

De fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks, Attje Kuiken en Jesse Klaver, hebben er goede hoop op dat hun plan voor een prijsplafond voor gas en elektra door het kabinet wordt overgenomen en dat het nog dit jaar wordt ingevoerd. Dat zeiden de twee na afloop van het overleg met minister Sigrid Kaag (Financiën).

Volgens Kuiken zijn maandag de technische details van hun plan besproken. “Daarmee gaat het kabinet verder rekenen”, zei de PvdA-leider. In het gesprek hebben zij en Klaver benadrukt waarom het van belang is dat er snel een oplossing komt en dat die er nog dit jaar komt. Klaver ziet steeds minder weerstand bij het kabinet om nog dit jaar een plafond in te stellen.

“Iedereen maakt zich zorgen en de in winter komt eraan”, zei Kuiken. “Je moet niet de keus hebben tussen wel of niet douchen of wel de kachel aanzetten.” Beide partijen, en een groot deel van de oppositie, zeggen al maanden dat het kabinet meer moet doen om de energierekening betaalbaar te houden. “Mensen houden het niet meer vol”, zei Klaver. “Er moet een prijsplafond komen, zorgen dat mensen niet ten onder gaan. Dat willen we regelen.”

“Maar het is veel te laat”, vindt de GroenLinks-voorman. “Deze crisis raakt mensen te hard. Het is goed dat het kabinet dit besef nu ook heeft”, zegt Kuiken. “Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor al die mensen die zich nu begrijpelijk zorgen maken.”

Volgens de twee oppositiepartijen kan een prijsplafond snel worden ingevoerd. “Ik denk dat het kan en de energiemaatschappijen hebben eerder aangegeven dat het kan”, zegt de PvdA-fractievoorzitter.

Het idee van beide partijen is om een maximum te stellen aan de gasprijs tot een verbruik van 1500 kubieke meter gas en 3300 kilowattuur elektriciteit. De prijs zou dan niet hoger mogen zijn dan in januari van dit jaar, voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak.