Schouwburg Den Haag krijgt uitstraling Ridderzaal op Prinsjesdag

De laatste voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn maandag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag getroffen. Vanwege de renovatie van het Binnenhof zal koning Willem-Alexander dit jaar de troonrede vanuit het theater uitspreken. Tijdens de voorbereidingen is zoveel mogelijk geprobeerd de sfeer van de Ridderzaal op te roepen. Volgens organisator en voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie de Bruijn kon dat heel goed in de Koninklijke Schouwburg.

“De Koninklijke Schouwburg is ooit gebouwd als koninklijk paleis”, zegt De Bruijn. “Niet alleen is de locatie geschikt vanwege de capaciteit, ook de uitstraling past bij de tradities van Prinsjesdag.” De voorzitter verwacht dat de troonrede ook de komende jaren in de Koninklijke Schouwburg zal worden uitgesproken.

De werkzaamheden begonnen op zaterdagochtend al. Zo is het toneel gelijkvloers gemaakt zodat iedereen op dezelfde hoogte zit. Ook zijn er trappen bij de ingang van de zaal geplaatst om binnen te komen.

Het theater is gekozen omdat de locatie onder meer voor iedereen toegankelijk is en de ruim achthonderd gasten kan ontvangen. Ook ligt het theater langs de route van de rijtoer met de Glazen Koets.

De afgelopen twee jaar werd de zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in de Grote Kerk gehouden vanwege de coronaregels. In de kerk was genoeg ruimte om afstand te houden, maar er was alleen plaats voor Kamerleden en bewindslieden. Dit jaar gelden de coronamaatregelen niet meer en zijn alle gasten weer uitgenodigd, onder wie het hele corps diplomatique.