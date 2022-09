Bouwend Nederland: langetermijnoplossingen ontbreken

Bouwend Nederland mist vooralsnog de concrete uitwerking van de bouwplannen van het kabinet. “De langetermijnoplossingen ontbreken, er zijn concrete plannen en perspectief nodig”, zegt een woordvoerder in reactie op de troonrede.

Bouwend Nederland noemt het tegenstrijdig dat er wel grote kabinetsambities zijn op het vlak van woningbouw en dat daar geld voor beschikbaar is, maar dat er geen plannen zijn voor de uitwerking. “Door te blijven investeren in woningbouw, verduurzaming en bereikbaarheid zetten we koers en bouwen we door aan structurele weerbaarheid van ons land. Om de grote transities voor 2030 te halen is naast koopkrachtreparatie vooral regie en vastberadenheid nodig”, aldus de bouworganisatie.

Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen is hoopvol over “een aantal zaken”, maar vindt dat het tijd wordt dat geld uit fondsen wordt aangeboord, bijvoorbeeld uit het Klimaatfonds. “Anders los je het tekort aan huizen en achterstallig onderhoud niet op.”