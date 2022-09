CNV ziet in miljoenennota te weinig aandacht voor middeninkomens

Vakbond CNV vindt dat er in de miljoenennota te weinig aandacht is voor mensen met een middeninkomen. “Het is meer dan terecht dat er veel aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Maar we moeten niet doen alsof er voor de grote groep die daar net boven zit geen problemen zijn”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een reactie.

Zo wil de vakbond dat werkenden meer geld overhouden en vraagt CNV aan de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de plannen worden aangepast. “Denk aan fiscale maatregelen. We pleiten bijvoorbeeld voor een soepel belastingregime voor eenmalige uitkeringen en voor een forse verruiming van de fiscale ruimte om kosten netto te vergoeden, zoals de reiskostenvergoeding. De stapjes die het kabinet nu zet zijn veel te klein”, aldus Fortuin.

Ook vindt CNV dat de overheid achterblijft met het doorvoeren van loonsverhogingen, nadat het kabinet zelf oproepen had gedaan aan andere werkgevers om hogere salarissen uit te keren vanwege de hoge inflatie. Fortuin: “Dat is zeer teleurstellend. Al die mooie woorden van waardering voor werknemers in publieke dienst blijken dan toch hol te zijn.”

De vakbond gaat ervoor dat personeel 5 tot 10 procent meer salaris krijgt bij nieuwe cao’s, “waarbij we eerder richting de 10 dan richting de 5 procent zullen gaan”.