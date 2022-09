Energiebedrijven: details energieplafond volgende maand duidelijk

Volgens de energiebedrijven staat de precieze invulling van het prijsplafond op energie nog niet vast. Branchevereniging Energie-Nederland zegt dat Den Haag het plan eerst nog verder moet uitwerken en dat er “in de loop van oktober” naar verwachting meer duidelijkheid is. “Individuele energieleveranciers kunnen dus nog geen vragen beantwoorden over wat de exacte gevolgen zijn voor de energierekening van huishoudens”, staat in een toelichting.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het vanaf 1 november een korting op de energierekening wil invoeren. De daadwerkelijke maatregel gaat officieel pas per 1 januari in, maar het kabinet zegt met energiebedrijven te hebben afgesproken dat zij de termijnbedragen per 1 november al verlagen. Het kabinet denkt aan een prijsplafond van 1,50 euro per kuub gas, en 70 cent per kilowattuur (KWh) elektriciteit.

Die prijzen staan volgens een woordvoerster van Energie-Nederland nog niet vast, net als het ingaan van de korting vanaf 1 november. “Het belangrijkste is de uitvoerbaarheid voor energiebedrijven. Dat moet nog worden onderzocht.” De datum voor het daadwerkelijke prijsplafond vanaf 1 januari is wel haalbaar, bleek al na onderzoek. “Dan is het wel belangrijk dat we snel de details horen. Maar de gesprekken lopen dus daar hebben we vertrouwen in”, aldus de branchevereniging.

Energie-Nederland zegt blij te zijn met het compensatiepakket. Over het aanbieden van vaste contracten volgend jaar zijn nog geen afspraken gemaakt. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zei zondag dat hij wil dat energiebedrijven die weer gaan aanbieden.