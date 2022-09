Groningen: circa 4000 treinritten geschrapt om personeelstekort

In de provincie Groningen vallen door personeelstekort veel meer treinritten uit dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van 2022 zijn ongeveer 4000 ritten om die reden niet doorgegaan, meldt de provincie dinsdag. Die kijkt of spoorbedrijf Arriva daar financieel voor gestraft kan worden.

Arriva exploiteert de regionale lijnen in Groningen. Het gaat om de verbindingen Groningen-Delfzijl, Groningen-Veendam, Groningen-Roodeschool en Groningen-Leer. Daarnaast rijden treinen van Arriva tussen Groningen en Leeuwarden, en van die ritten telt 40 procent mee in Groningen.

In heel 2021 voerde Arriva 115.475 ritten uit in Groningen. In de provincie werden toen 1855 ritten geschrapt, en bij 135 uitgevallen ritten kwam dat “door personele oorzaak”. Meestal is dat ziekteverzuim, stelt de provincie. In de eerste zes maanden van dit jaar reed Arriva 61.025 keer. Vanwege personeelstekort heeft Arriva de dienstregeling beperkt, en daardoor gingen 3982 ritten niet door. Op andere momenten vielen nog eens 469 ritten uit “door personele oorzaak”. Dat betekent dat in totaal 4451 treinritten zijn vervallen door personeelsproblemen.

De provincie Groningen vindt dat Arriva “niet de dienstregeling biedt die is afgesproken”. Volgens Arriva komt dat door het coronavirus, meldt de provincie. Die zegt dat de problemen “verwijtbaar” zijn.

Eind augustus dreigde de provincie Limburg met maatregelen tegen Arriva. Het bedrijf voert ook daar de regionale treinritten uit, en ook daar zijn veel treinen uitgevallen. Arriva levert niet wat is afgesproken, zegt Limburg, en daarom kijkt de provincie of het bedrijf dat in de portemonnee kan voelen. Arriva krijgt geen geld voor de uitgevallen ritten en ontvangt misschien een boete voor “rituitval boven de afgesproken norm”. Ook in Limburg komen de personeelsproblemen volgens Arriva door het coronavirus.