Haagse burgemeester: tractoren waren risico verkeersveiligheid

De tractoren die in de nacht van maandag op dinsdag naar Den Haag reden, zouden daar een “risico voor de verkeersveiligheid” hebben gevormd. Ook zouden ze de routes van politie, brandweer en ambulance kunnen belemmeren. Daarom mochten de tractoren niet verder rijden, legt de Haagse burgemeester Jan van Zanen na afloop van Prinsjesdag uit.

De boeren wilden in Den Haag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. “Demonstreren mag, maar niet met groot materieel”, zegt Van Zanen daarover. Zes tractoren zijn in beslag genomen. Een van de bestuurders reed gevaarlijk. De vijf anderen hielden zich niet aan het noodbevel van de gemeente, ook niet toen agenten ze opdrachten gaven.

Langs de route van de Glazen Koets stonden meerdere mensen met omgekeerde vlaggen tegen de overheid. Dat was ook te zien bij de balkonscène. Ook klonk gefluit en boegeroep. Van Zanen zegt daarover: “Op een dag als vandaag, een belangrijke dag voor de democratie, is er natuurlijk ruimte om meningen te uiten. Dat gebeurde veelvuldig, langs de route en tijdens de balkonscène.”

Voor het eerst sinds 2019 mochten toeschouwers weer in het centrum van Den Haag komen. In 2020 en 2021 was dat niet toegestaan vanwege het coronavirus. Van Zanen: “Gelukkig konden we dit jaar weer een Prinsjesdag met al haar facetten beleven. Met rijtoer, balkonscène en militair ceremonieel.”