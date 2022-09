Hoger onderwijs te spreken over investeringen kabinet

Het hoger onderwijs is te spreken over de kabinetsplannen voor het onderwijs, zoals die dinsdag op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Universiteiten van Nederland stelt dat er “flink geïnvesteerd” wordt en ook de Vereniging Hogescholen spreekt van “stappen in de goede richting”.

Zo zijn de hogescholen positief over de investeringen in praktijkgericht onderzoek. Dat is onderzoek van lectoren van hogescholen in samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven en andere organisaties. “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst”, aldus voorzitter Maurice Limmen. “Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo voor vernieuwing van ons onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk.” Verder benadrukt de vereniging dat ook in de toekomst investeringen in het hoger onderwijs nodig blijven.

Universiteiten van Nederland laat weten dat onderwijsinstellingen aan de slag gaan met het vrijgemaakte geld. Voorzitter Pieter Duisenberg: “De werkdruk moet omlaag, er komen meer vaste contracten en wetenschappers krijgen meer tijd voor onderzoek.”

Wel maakt de organisatie zich zorgen over de stijgende energiekosten waar ook universiteiten mee te maken krijgen. De onderwijsinstellingen gaan zelf verder met verduurzamen en besparen. “De thermostaat gaat omlaag. Aan alle studenten en medewerkers zeg ik: kom naar college, maar doe deze winter je warme trui aan.”

De MBO Raad laat weten dinsdag niet te reageren op de Prinsjesdagplannen.