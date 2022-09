Huurverlaging voor sociale huurder wordt vervroegd naar juli 2023

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning kunnen vanaf juli 2023 al een huurverlaging krijgen van gemiddeld 57 euro per maand. De verlaging van de huur zou aanvankelijk in 2024 ingaan, maar is een jaar naar voren gehaald. Ongeveer een half miljoen huishoudens komen hiervoor in aanmerking, blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken die op Prinsjesdag bekendgemaakt is. Tegelijk wordt de huurtoeslag verhoogd zodat de woonlasten voor mensen met een laag inkomen nog iets meer worden verlicht.

Het kabinet reserveert verder meer geld, in totaal 300 miljoen euro in 2023 en 2024, voor de isolatie van woningen. Gemeenten kunnen hiermee steun geven aan bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Zij hebben extra veel last van de hogere energieprijzen. Ook de subsidies voor isolatie worden verhoogd. Het geld komt bovenop de 4 miljard euro die al tot 2030 gereserveerd is voor het Nationaal Isolatieprogramma.

Verder stelt het kabinet voor gemeenten 1 miljard euro en voor provincies 100 miljoen euro extra beschikbaar in 2026, blijkt uit de begroting. Dit geld is vrij besteedbaar en bedoeld als overgang naar een nieuwe manier van financiering van de lagere overheden.

Vanaf Prinsjesdag zullen voortaan samen met alle stukken die naar de Tweede Kamer gaan, ook de beslisnota’s worden meegestuurd. In deze nota’s is te zien met welke informatie een besluit is genomen. Sinds vorig jaar juli werden deze nota’s al meegestuurd met een deel van de stukken. De maatregel moet bijdragen aan de transparantie van het kabinetsbeleid.