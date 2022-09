Koningspaar en Amalia richting Noordeinde voor bordesscène

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn richting Paleis Noordeinde vertrokken. Daar vindt de traditionele bordesscène plaats, waarbij het koningspaar, de Prinses van Oranje, prins Constantijn en prinses Laurentien kort zwaaien naar het publiek.

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag las koning Willem-Alexander de troonrede voor. Hij zei onder meer dat “we leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid”. “Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.”

Daarnaast noemde de koning het “pijnlijk” dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van hun rekeningen.