Natuurorganisaties roepen kabinet op juist ‘door te pakken’

Terwijl groepjes boeren op hun tractoren hun ongenoegen uiten over het stikstofbeleid, roepen natuur- en milieuorganisaties het kabinet via sociale media juist op “door te pakken zoals geplant”. De woordspeling staat onder een plaatje van het bekende koffertje van de minister van FinanciĆ«n, dat in deze variant is overwoekerd met begroeiing waar een vogeltje op zit.

In totaal steunen meer dan tachtig organisaties de oproep, laat Natuurmonumenten weten. Daaronder zijn verder onder meer het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, de Vogelbescherming en Natuur & Milieu.

“We kunnen niet zonder natuur”, benadrukken de organisaties op Prinsjesdag. “De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben: schoon water, een groene leefomgeving, vruchtbare grond en gezonde lucht.”