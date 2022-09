Ongeveer honderd mensen demonstreren bij Tweede Kamer

Bij het gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag staan nog ongeveer honderd demonstranten. Ze houden omgekeerde Nederlandse vlaggen omhoog. De politie en ME zijn in groten getale aanwezig. Het protest verloopt vooralsnog rustig.

Op het moment van de demonstratie gaf minister Sigrid Kaag van Financiën voorzien van het koffertje in de Tweede Kamer de traditionele toelichting op de miljoenennota.

Eerder dinsdag demonstreerden in de Haagse binnenstad enkele honderden mensen tijdens de koninklijke rijtoer en tijdens de balkonscène op Paleis Noordeinde.

De demonstranten droegen spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen bij zich en bliezen op fluitjes. Ze riepen leuzen als ‘Rutte rot op’ en trakteerden de koninklijke koets op boegeroep. Ook stonden ze met hun rug naar de koets.