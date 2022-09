Politie: geen arrestaties bij tractorenprotest in Den Haag

Bij de pogingen van boeren om met tractoren naar Prinsjesdag in het centrum van Den Haag te rijden, zijn geen mensen gearresteerd. Wel zijn er wat tractoren in beslag genomen. De eigenaren daarvan krijgen mogelijk een bekeuring. De politie kan nog niet zeggen om hoeveel voertuigen en hoeveel boetes het gaat.

De politie zegt niet waar de inbeslaggenomen tractoren naartoe zijn gebracht. Het is nog niet bekend wanneer en hoe de eigenaren hun voertuigen terugkrijgen, mogelijk moet de officier van justitie daar later over beslissen.

Uit vrees voor de komst van protesterende boeren had Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag een noodbevel afgekondigd. Toch doken op meerdere plekken tractoren op. Omdat de bestuurders zich niet aan het noodbevel hielden, zijn de voertuigen in beslag genomen.