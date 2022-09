Raad voor de rechtspraak positief over investeringen

De Raad voor de rechtspraak reageert positief op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. In juli werd al bekend dat er jaarlijks 155 miljoen euro extra beschikbaar komt. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het aantrekken van extra rechters, digitalisering en innovatie en de behandeling van rechtszaken tegen ondermijnende criminaliteit.

“Het kabinet maakte vandaag ook bekend dat de griffierechten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf omlaag gaan en de vergoeding voor de sociale advocatuur omhoog”, reageert voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak. “Het kabinet laat zo zien het onderhoud aan onze rechtsstaat belangrijk te vinden.” Daarnaast komt geld beschikbaar voor initiatieven zoals wijkrechtspraak en krijgen rechters meer ruimte om te reflecteren op hun werk.

Ook op de troonrede reageert Naves instemmend. “Ik ben gelukkig met de woorden van de koning over de rechtsstaat en betere toegang tot de rechter. Het is goed om te zien dat deze dag er volop aandacht is voor het grote belang van het werk van de rechter in onze samenleving.”

In een reactie op de kabinetsplannen zegt het Openbaar Ministerie dinsdag dat het een goede zaak is dat het kabinet investeert in de strafrechtketen en de aanpak van onder andere zware georganiseerde criminaliteit en cybercrime. “Deze investeringen zijn nodig om het Openbaar Ministerie en de strafrechtketen als geheel de komende jaren toekomstbestendig te maken, onder andere via het werven en opleiden van 250 nieuwe officieren van justitie.”