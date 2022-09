Scholen: kabinet heeft geen aandacht voor stijgende kosten

Het kabinet heeft het in de miljoenennota met geen woord over de oplopende kosten voor middelbare scholen, klaagt hun koepelorganisatie, de VO-raad. De scholen zijn meer geld kwijt aan energie en door de inflatie. Volgens de koepel heeft de overheid in de begrotingsplannen ook nauwelijks aandacht voor de geestelijke gezondheid van scholieren.

De organisatie voor basisscholen, de PO-Raad, vindt het jammer dat het kabinet geen geld vrijmaakt voor het opknappen van verouderde schoolgebouwen. “Omdat we onderwijs moeten aanbieden in gebouwen die al lang zijn afgeschreven, lekt er behalve energie ook kennis weg”, stelt voorzitter Freddy Weima in een verklaring. Aanpak van de locaties zou 730 miljoen euro per jaar kosten, berekende de PO-Raad in 2019, maar “met de gierende inflatie van dit moment moet rekening worden gehouden met veel meer”.

De PO-Raad is wel blij dat de gemaakte afspraken over salarisverhoging zijn verwerkt in de begroting. Leraren op basisscholen verdienen tegenwoordig evenveel als hun collega’s op middelbare scholen. Weima: “Deze begroting onderstreept dat nog eens. We mogen er trots op zijn dat dit na lang aandringen is gelukt.”