Trekkers in beslag genomen in Den Haag

Op de Binckhorstlaan niet ver buiten het centrum van Den Haag worden vier trekkers in beslag genomen van boeren die in het centrum probeerden te komen. Ze maken deel uit van een grotere groep die op Prinsjesdag naar de Hofstad is gekomen om te demonstreren.

Een aantal boeren is omgekeerd toen de politie hen tegenhield. Minstens vier trekkers zijn dus blijven staan en worden weggehaald. De politie laadt die op een oplegger en voert ze af. Er is ook een legervoertuig aanwezig om de tractoren mee weg te voeren. Dat gebeurt volgens een verslaggever in goede orde, er zijn zover bekend geen arrestaties verricht.

“Wij hebben zojuist in Den Haag bij het Schenkviaduct een aantal trekkers in beslag genomen wegens het overtreden van het noodbevel. Boeren probeerden met hun trekkers naar het centrum te rijden en volgden onze aanwijzingen niet op”, zo meldt de politie op Twitter.

Ook elders in of bij Den Haag zijn groepen boeren staande gehouden. Dat gebeurde onder meer op de Benoordenhoutseweg en volgens lokale media ook bij de Koningstunnel, vlak bij het Centraal Station. Bij Nootdorp reed donderdagochtend een colonne van zo’n veertig trekkers richting het centrum.