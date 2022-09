Verzekeraars: langetermijnvisie ontbreekt in miljoenennota

De kabinetsaanpak van structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, zegt het Verbond van Verzekeraars in reactie op de miljoenennota. Volgens de brancheorganisatie moet worden voorkomen dat Nederlanders later voor kosten opdraaien. De plannen van het kabinet zijn er vooral op gericht om Nederland goed door de winter te loodsen, zo klinkt het. “Dat is begrijpelijk want er is acute nood”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Zo besloot het kabinet maandagavond een prijsplafond voor energie in te stellen, naast een eerder aangekondigd noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ook gaat de koopkracht van huishoudens er volgend jaar 3,9 procent op vooruit, blijkt uit de miljoenennota. Daarvoor zet het kabinet in op een verlaging van de inkomstenbelasting en een flinke verhoging van het minimumloon.

Weurding hoopt dat de economie daarmee volgend jaar herstelt. Maar een structurele oplossing voor problemen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering ontbreekt, evenals die voor de krapte op de arbeids- en woningmarkt. “Kortom, er moeten knopen worden doorgehakt.”

Door de klimaatverandering gaan premies namelijk omhoog. Herverzekeraars, die de risico’s van reguliere verzekeraars afdekken, zien de vraag naar hun diensten al toenemen. Dat komt onder meer door natuurrampen als gevolg van klimaatverandering, bijvoorbeeld de overstromingen in Europa vorig jaar.

Bij de aanpak van de problemen op de arbeids- en woningmarkt zien verzekeraars ook voor zichzelf een taak weggelegd. Zo willen zij klanten bijstaan met schuldhulp en betalingsregelingen.