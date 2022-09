Visma Raet: minimumloner krijgt er maandelijks 216 euro netto bij

Werknemers die dit jaar het minimumloon verdienen, zien in 2023 hun nettomaandinkomen stijgen met 216 euro ten opzichte van juli 2022. Dit is een toename van 13,17 procent. In deze berekening is rekening gehouden met de 10 procent stijging van het brutominimumloon naar 1932 euro per maand. Dat zegt hr-dienstverlener Visma Raet na doorrekening van de kabinetsplannen.

Een belangrijke noot is volgens Visma Raet hierbij dat het minimumloon even hoog is voor mensen met een 36-, 38- en 40-uurscontract. Het nettomaandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen stijgt volgens de onderzoekers in 2023 met 91 euro. Dat is een stijging van 3,7 procent. Werknemers die een inkomen verdienen van twee keer modaal krijgen er volgend jaar onderaan de streep 97 euro per maand bij, een toename van 2,42 procent. In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies, aldus Visma Raet.

De hr-dienstverlener zegt dat die salarisstijging erg nodig is. Eind augustus meldde Visma Raet nog dat veel Nederlanders zich zorgen maken of het salaris volgend jaar voldoende toereikend zal zijn om in de stijgende kosten voor levensonderhoud te voorzien. Visma Raet stelde dat die zorgen ertoe leiden dat er extra druk op de salarisonderhandelingen komt te liggen. Daarnaast zou volgens de hr-dienstverlener de helft van de Nederlanders verwachten dat de economie komend halfjaar alleen nog maar slechter wordt.