Voor het eerst meer dan 50 miljoen euro naar koningshuis

Voor het eerst gaat er meer dan 50 miljoen euro naar het koningshuis. In de miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd staat 50,2 miljoen euro begroot voor het koningshuis. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix hebben volgend jaar 464.000 euro meer te besteden dan dit jaar. De Rijksvoorlichtingsdienst verklaart de stijging onder meer doordat “de leden van het koninklijk huis met een grondwettelijke uitkering trendvolgers zijn”, wat inhoudt dat het inkomen van de koninklijke familie mee stijgt met dat van rijksambtenaren.

Vorig jaar ging er 48,2 miljoen naar het koningshuis. Dat bedrag is opgebouwd uit de uitkering aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix, de functionele uitgaven van de koning en de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen. Koning Willem-Alexander krijgt er ten opzichte van vorig jaar 276.000 euro bij, wat zijn totale uitkering op 6,41 miljoen euro zet. De stijging van 276.000 euro is opgebouwd uit het inkomen van de koning, 28.000 euro, en de vergoeding voor personele en materiële uitgaven, 248.000 euro. Van die laatste component moet hij personeel en materieel betalen.

Koningin Máxima krijgt er in totaal 44.000 euro bij, waarmee haar totale uitkering op 1,11 miljoen euro komt. Dat is opgebouwd uit 411.000 euro loon en 700.000 euro onkostenvergoeding. Ook prinses Beatrix heeft als afgetreden vorst recht op een uitkering. Die is volgend jaar 70.000 euro hoger dan dit jaar, namelijk 1,74 miljoen euro.

De uitkering voor prinses Amalia, die vorig jaar achttien werd, gaat eveneens omhoog. Waar zij dit jaar recht zou hebben op bijna 1,7 miljoen euro, is dat volgend jaar ruim 1,73 miljoen euro. De Prinses van Oranje heeft echter aangegeven dat zij afziet van de uitkering. Haar inkomen van ruim 300.000 euro stort zij tot het einde van haar studie terug. Ook de onkostenvergoeding van ruim 1,4 miljoen euro zal zij “zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje” terugstorten. Dat geld gaat terug de schatkist in.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat de leden van het koninklijk huis “trendvolger” zijn en de cao van het Rijk volgen. Daar gaan per 1 april 2023 de salarissen met 3 procent omhoog. Ook de inkomens van de koninklijke familie gaan met bijna 3 procent omhoog. De vergoeding voor de personele en materiële uitgaven stijgt met ongeveer 4,9 procent. Dat komt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “deels voort uit de consumentenprijsindex die door de huidige inflatie relatief hoog is”.