VWS reserveert miljoenen voor kernreactor medische isotopen

Het ministerie van Volksgezondheid reserveert miljoenen euro’s voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten (Noord-Holland). Het gaat om de vervanging van de bestaande kernreactor in Petten die medische isotopen produceert. De kernreactor is belangrijk voor veel patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten. Dat heeft zorgminister Ernst Kuipers bekendgemaakt.

Deze patiënten zijn voor hun diagnose en behandeling afhankelijk van medische isotopen die in Petten worden geproduceerd. De huidige reactor in Petten is zestig jaar oud en aan vervanging toe. Met de nieuwe reactor kunnen duizenden patiënten in binnen- en buitenland weer jarenlang worden geholpen.

Momenteel worden medische isotopen met name gebruikt bij het stellen van diagnoses. De komende jaren worden er ook patiënten met verschillende vormen van kanker mee behandeld, met aanzienlijk minder bijwerkingen dan de bestaande therapieën. Dat is een belangrijke doorbraak, meldt zorgminister Ernst Kuipers, zeker voor patiënten voor wie nu nog geen effectieve behandeling beschikbaar is.

De kosten van een nieuwe kernreactor worden geschat op 1,84 miljard euro. Dit jaar reserveert het ministerie 30 miljoen euro en vanaf 2023 jaarlijks 129 miljoen euro voor een nieuwe reactor. Komend voorjaar neemt het kabinet er waarschijnlijk een definitief besluit over.