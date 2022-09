1 op de 3 medicijngebruikers heeft behoefte aan meer informatie over medicatie tijdens het gebruik

Ruim 1 op de 3 medicijngebruikers in Nederland wil ook tijdens het gebruik van medicijnen ondersteund worden met informatie en advies van de apotheek. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting KIJKsluiter, een stichting die zich bezighoudt met begrijpelijke voorlichting in de zorg door gebruik te maken van animatievideo’s en iconen die via een laagdrempelige website en mobiele app worden aangeboden.

Op dit moment krijgen medicijngebruikers vooral informatie en advies bij afgifte van een nieuw medicijn. Voor 35% van de ondervraagden is dat onvoldoende. Zij hebben behoefte aan meer informatie en begeleiding tijdens het gebruik van medicijnen. Met name lager opgeleiden (42%) stellen extra hulp op prijs. “Extra advies en informatie, maar ook herhaling van informatie, voorkomt onduidelijkheid over medicijngebruik. Het bevordert de behandeling, verkleint de kans op bijwerkingen en voorkomt mogelijk gevaarlijke situaties”, aldus Sara Eising, Directeur Stichting KIJKsluiter. Tijdens het onderzoek werden ruim 1000 medicijngebruikers van 50 jaar of ouder ondervraagd.

Bijsluiters nog te vaak onduidelijk

De behoefte voor extra informatie komt onder andere voort uit vaak onduidelijke bijsluiters. De bijsluiter is het meest gebruikte naslagwerk tijdens het gebruik van een medicijn. De Consumentenbond deed in samenwerking met de Universiteit van Utrecht al eerder onderzoek naar de leesbaarheid van bijsluiters. Zij zagen dat slechts 25% van de proefpersonen, 80% van de vragen over een bijsluiter goed wisten te beantwoorden. In recenter, kleinschalig onderzoek, haalde niemand de 80%.

Onduidelijkheid leidt tot gevaarlijke situaties

Sommige medicijnen verminderen reactievermogen, zicht en concentratie. Onduidelijkheid hierover kan tot gevaarlijke situaties leiden. In het onderzoek van Stichting KIJKsluiter geeft 13% van de ondervraagden aan niet zeker te weten of autorijden is toegestaan na de inname van medicijnen. In medicijn specifieke kennistesten wordt 52% van de vragen over auto rijden fout beantwoord. En zo zijn er meer onduidelijkheden!

Bijsluiter in videovorm effectief

Is de bijsluiter onduidelijk? Bekijk dan een video over het medicijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat medicijngebruikers, na het zien van een KIJKsluiter, maar liefst 20% meer weet over het medicijn dan ervoor. Voor bepaalde onderwerpen is de kennisverbetering zelfs nog groter. Zo weet 56% van de gebruikers beter of hij of zij mag autorijden na gebruik van het medicijn. En 40% is beter op de hoogte van veilig gebruik van andere medicatie zoals zelfzorgmedicatie, in combinatie met de voorgeschreven medicijnen. “Dat zijn een significante verschillen”, zegt Sara Eising. “Om kennis en begrip over medicijnen nog verder te verbeteren en de apotheek te ondersteunen, kan iedere medicijngebruiker vanaf 1 september 2022 gebruik maken van aanvullende ondersteuning en informatie via KIJKsluiter.”