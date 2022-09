CDA wil dat kabinet ook naar steun buurthuis en sportclub kijkt

Het kabinet kijkt al naar steun voor middelgrote en kleine bedrijven met een hoge energierekening, maar zou ook naar maatschappelijke organisaties als buurthuizen en sportverenigingen moeten kijken, vindt CDA’er Pieter Heerma. Deze organisaties hebben vaak een “kleine, net sluitende begroting”, en hebben dus weinig buffer om de klap van de torenhoge energierekening op te vangen.

Andere partijen vroegen ook al om aandacht voor meer organisaties dan alleen grootverbruikers in het midden- en kleinbedrijf. Op aandringen van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei VVD’er Sophie Hermans ook te willen kijken naar mogelijkheden om basisscholen, theaters, ijsbanen en andere voorzieningen te steunen. PvdA-voorvrouw Attje Kuiken stipte in het debat aan dat mensen al “niet voor boeken maar voor warme voeten” naar de bibliotheek gaan, ook zo’n organisatie die mogelijk steun krijgt.

Partijen willen wel leren van de coronacrisis en steun zo gericht mogelijk invullen. De plannen om mkb’ers die veel energie verbruiken te steunen, zijn nog niet uitgewerkt. Het kabinet moet donderdag, voordat premier Mark Rutte namens de ministersploeg reageert op de kritiek en vragen van de Kamer, al in een brief wat tekst en uitleg over het pakket geven.