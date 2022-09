COA: geen buitenslapers Ter Apel dankzij kunst- en vliegwerk

Met kunst- en vliegwerk is het gelukt alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel in de nacht van dinsdag op woensdag onderdak te geven. Daardoor hoefde niemand buiten te slapen voor de poorten van het aanmeldcentrum. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagochtend.

Dinsdagavond was het er druk en in de tweede helft van de avond was het nog onduidelijk of het zou lukken om voor iedereen een slaapplaats te regelen. Die drukte kwam onder meer doordat een noodopvang in Goes was gesloten, waardoor mensen elders een plek moesten krijgen. “Het geeft maar weer aan dat we plekken nodig hebben, het liefst voor de langere termijn.”

Hulporganisatie MiGreat meldt dat pas rond middernacht duidelijk was dat niemand buiten hoefde te slapen. “Dinsdag werden honderden mensen vanuit Goes naar Ter Apel gebracht. Zij stonden vervolgens vanaf 13.00 uur buiten de hekken van het aanmeldcentrum bij Ter Apel”, aldus de hulporganisatie. Ook pas aangekomen asielzoekers moesten volgens MiGreat in de kou buiten wachten. “Rond 21.00 uur kwam er een aantal bussen die mensen naar Stadskanaal brachten. Daarna bleven er nog 150 mensen over. Onder hen was een pas aangekomen familie met vier kleine kinderen, waaronder een baby.”

Om 23.00 uur gingen volgens MiGreat COA-medewerkers in de weer met veldbedden en mochten kleine groepjes mensen naar binnen. “Om middernacht was duidelijk dat iedereen naar binnen mocht. Een deel moest opnieuw slapen in wachtruimten, op stoelen, tafels of gewoon op de grond.”

MiGreat stelt dat deze noodoplossingen een verbetering lijken ten opzichte van de tijd dat er dagelijks honderden mensen buiten sliepen. Maar er zijn volgens de hulporganisatie ook factoren die de “chaos” dinsdag extra problematisch maken. Zo was het er in de nacht van dinsdag op woensdag 4 graden en is het terrein modderig, geeft MiGreat aan. “De grote spandoeken, die iets van beschutting boden aan buitenslapers, zijn weg, net als de wc’s en de drinkwaterkranen, de tenten, dekens, slaapzakken en matjes die buiten lagen.”

Vorige week werd bekend dat de Eurohal in het Groningse Zuidbroek een noodopvang wordt voor maximaal vijfhonderd mensen. Daarnaast zit sinds enige tijd in het Groningse Zoutkamp een tijdelijke ‘wachtkamer’ waar mensen een paar dagen kunnen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd. Voor de opening van Zoutkamp sliepen er tijden honderden mensen buiten bij Ter Apel. Daarna leek de situatie bij het aanmeldcentrum te verbeteren.