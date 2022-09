Demonstranten aangehouden voor blokkeren A12 bij Tweede Kamer

Een groep demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion blokkeert sinds woensdagmiddag 12.30 uur beide richtingen van de Utrechtsebaan (A12) in de buurt van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Inmiddels zijn vier mensen uit de groep aangehouden, aldus de politie.

Ongeveer twintig mensen zitten op de weg. Volgens Rijkswaterstaat heeft een aantal demonstranten zich vastgelijmd aan de weg. Ze hebben spandoeken bij zich met daarop teksten als “Stop fossiele subsidies!” en “Planeet boven poen”. Volgens de politie zijn er in totaal ongeveer veertig demonstranten aanwezig.

De politie riep de demonstranten op te vertrekken en waarschuwde dat als ze daar geen gehoor aan geven, ze gearresteerd zouden worden. “We faciliteren demonstraties, maar niet het verstoren van de openbare orde”, aldus een woordvoerder. Het is nog niet duidelijk waar de vier aangehouden demonstranten heen worden gebracht.

De klimaatdemonstranten zouden eerst met auto’s het verkeer tegen hebben gehouden, waarna ze op de weg zijn gaan zitten, zo zeggen ze. De groep laat weten te blijven zitten tot hun eis is ingewilligd: een onmiddellijke stop op subsidies voor olie, kolen en gas. “De overheid, die ons zou moeten beschermen, jaagt met subsidies de klimaatcrisis juist nog verder aan.”

De ANWB meldt dat de A12 tussen Den Haag en Utrecht bij het Malieveld in beide richtingen is afgesloten door het protest. Er staat momenteel geen file vanwege het protest, aldus een woordvoerder. Verkeer wordt omgeleid via de Zuid Hollandlaan.

Momenteel zijn in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen.