Digitaal betalen schept kansen, ook voor cybercriminelen

Nu de wereld in hoog tempo overgaat van fysiek naar digitaal en de behoeften en het gedrag van de consument in die ontwikkeling meegaan, is het belangrijker dan ooit om mensen een gemakkelijke en veilige manier van winkelen en betalen te bieden.

Tijdens de coronapandemie is in een jaar tijd de online omzet in de Nederlandse detailhandel met 86% gestegen. Door corona zijn we namelijk nog meer online gaan kopen dan we al deden en aangezien de fysieke winkels werden gesloten, schoten de webwinkels als paddenstoelen uit de grond. Ook de ontwikkelingen op het gebied van betalen via het internet volgen elkaar logischerwijs in razend tempo op. Van apps en QR-codes tot biometrische toepassingen zoals een vingerprint of irisscan.

Geen cash meer

Corona was natuurlijk de nekslag voor cash betalen en contactloos betalen maakte het verschil tijdens de pandemie. De Nederlandsche Bank deed onderzoek over 2020 en zag een gigantische afname van cash betalen in deze traditionele ‘cash intensieve’ sectoren: van 74% in 2019 naar 43% in 2020. Je ziet deze ontwikkeling overal maar zeker ook terug in het horeca kassasysteem waar betalen steeds meer digitaliseert.

Nieuwe betaaltechnologie

Zo zijn er de grote iPads die vooral in snelle service restaurants staan. De gast bekijkt het menu, bestelt z’n favoriete burger, wrap of bowl en betaalt met z’n pinpas. Met het bonnetje haalt hij zijn bestelling af bij de afhaalcounter. Maar ook QR-Codes op het terras zijn niet meer weg te denken. Je scant met je smartphone-camera, waardoor de bestelsite van het restaurant wordt geopend. Daar kan je zelf bestellen en afrekenen. Dit gaat vaak via de ‘normale’ manier van online betalen met iDeal of steeds vaker met Apple of Google Pay. En veel ketens hebben tegenwoordig hun eigen apps die een aantal functies combineren, zoals loyaltyprogramma’s, communicatie, bestellen, bezorgen en betalen. De betaling loopt via iDeal, creditcard of het betaalsysteem van de smartphone. Belangrijk is dat de betaling in al deze gevallen zo probleemloos mogelijk is en dat iemand nauwelijks merkt dat hij betaalt. Maar het moet natuurlijk wel veilig gebeuren!

Betaalsystemen hacken

En dat is lang niet altijd het geval. Met hulpprogramma’s kun je namelijk relatief snel en gemakkelijk een webwinkel opzetten al dan niet naast je fysieke onderneming. In 2021 registreerde KVK bijna 27.000 nieuwe webshops. Maar criminelen hebben zich inmiddels op de hulpprogramma’s/ software voor webwinkels gestort en dringen steeds vaker in het systeem binnen. Uit recent onderzoek blijkt dat cybercriminelen een betaalpagina vaak voor het oog ongewijzigd laten, maar wel de achterliggende gegevens, zoals het rekeningnummer waarop betalingen worden ontvangen, kunnen veranderen. Of ze stelen ongemerkt de creditcardgegevens van je klant. Als je dus een webshop opent of bestelplatform start, moet je als ondernemer dus wel zorgen dat online betalen veilig gebeurt via een beproefd en veilig kassasysteem. Alleen zo maak je het de cybercriminelen zo moeilijk mogelijk.

Duurzaam online shoppen

Technologische innovaties richten zich anno nu echter niet alleen op het faciliteren van snellere en veiligere betalingen. Uit de Mastercard Betaalinnovatie Monitor, blijkt dat 70 procent van de Nederlandse consumenten zich naast de veiligheid van online shoppen zich ook zorgen maakt over de duurzaamheid ervan. Denk dus niet alleen goed na over je verdienmodel als ondernemer maar ook over het betaalsysteem dat je gaat gebruiken! Het kan je onderneming flink wat lasten en kosten besparen als het zo veilig en duurzaam mogelijk is.