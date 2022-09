Harde clash Wilders en Paternotte bij Algemene Beschouwingen

PVV-leider Geert Wilders is bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Wilders haalde uit naar energieminister Rob Jetten, die hij een “klimaatpsychopaat” noemde, en naar minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) die volgens hem de “gouden bezem” verdient.

Paternotte op zijn beurt noemde de PVV-voorman “de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin”. Volgens hem stemt de PVV “zoals Poetin het het liefste ziet”. Wilders verklaarde dat hij niet aan de kant van Poetin staat, maar dat Nederlanders door sancties tegen Rusland “in de penarie” zitten.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp moest een aantal keer ingrijpen toen de PVV-fractie een verbale uithaal van Wilders verwelkomde met luid applaus. Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg werd berispt nadat hij ‘roffelde’ op zijn bankje. Ook vroeg Bergkamp aan Wilders en Paternotte om het belangrijkste debat van het parlementaire jaar over de inhoud te voeren en niet “op de man”.

Ook CDA-leider Pieter Heerma riep Wilders ter verantwoording omdat die sancties tegen Rusland afkeurt. Hij wilde van hem weten hoe hij dan denkt de agressie van Poetin te kunnen stoppen. Wilders antwoordde dat hij er werk genoeg aan heeft “de tirannie uit vak K” te bestrijden. “Ik ben niet gekozen om problemen in de wereld op te lossen. Ik ben gekozen om er voor te zorgen dat Nederlanders kunnen eten en drinken.” Heerma vond dit “het zwakste antwoord” dat Wilders ooit gaf.

Wilders noemde Nederland in zijn betoog “een verscheurd land”. De verhalen van mensen die door de torenhoge inflatie niet meer rond kunnen komen gaan volgens hem “door merg en been”. Hij vindt het “onvergeeflijk” en “onbeschaafd” dat het kabinet niet eerder veel meer maatregelen heeft genomen om de koopkracht te ondersteunen. “U moet zich kapot schamen.”