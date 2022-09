Hoekstra: beantwoord Poetin met meer wapens, sancties en hulp

Nederland zal de nieuwe stappen die Rusland zet in de oorlog in Oekraïne beantwoorden met “meer wapens, meer sancties, meer hulp”. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Twitter. “De schijnreferenda en gedeeltelijke mobilisatie door Rusland zijn een nieuwe poging van Poetin om met agressie en intimidatie zijn zin te krijgen. Hieraan toegeven is geen optie.”

Hoekstra noemt het “cruciaal dat we juist nu koers houden” door Oekraïne te ondersteunen. “We zien dat onze steun werkt: Oekraïne heeft grote stukken land terugveroverd. Laat duidelijk zijn, Ruslands oorlog is en blijft volstrekt illegaal. We moeten er alles aan doen om het bloedvergieten door Poetin te stoppen.”

De Nederlandse regering benadrukt al langer dat er meer wapens en (financiële) steun naar Oekraïne zal gaan. Premier Mark Rutte zei eerder woensdag dat hij de taal van Poetin ziet als “een soort paniekreactie” omdat hij ziet dat de westerse steun aan Oekraïne vruchten afwerpt.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren zegt dat Poetin zich “hard en compromisloos” opstelt. “Ons antwoord kan niet anders zijn dan Oekraïne nog meer te steunen, samen met alle landen die staan voor democratie en vrijheid.”

Wopke Hoekstra is momenteel in New York City voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij slaat daarom dit jaar de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer over. Rutte en Ollongren zijn wel aanwezig.