Kamer buigt zich over miljardenplannen voor de koopkracht

Traditiegetrouw debatteert de Tweede Kamer de dag na Prinsjesdag over de plannen van het kabinet voor het volgende jaar. Dit jaar zal tijdens de belangrijke Algemene Politieke Beschouwingen het miljardenpakket voor de koopkracht centraal staan. Ook het pakket voor het najaar (waar het prijsplafond deel van uitmaakt) zal scherp onder de loep worden genomen door de partijen.

Daarbij lijken coalitie en oppositie weer als vanouds lijnrecht tegenover elkaar te staan: de coalitiepartijen onderhandelden mee over beide pakketten, terwijl de oppositie al maandenlang uiterst kritisch is over de opstelling van het kabinet. Veel partijen vinden dat het kabinet veel te lang heeft gewacht met koopkrachtingrepen voor het najaar. Oppositieleider Geert Wilders, die woensdag als eerste het woord mag nemen, vindt dat er bij lange na niet genoeg gebeurt voor mensen met een kleine portemonnee.

Het kabinet zal veel kritiek moeten incasseren op het haastige overleg waarin het prijsplafond tot stand kwam. Tot op het laatste moment is hierover vergaderd. De uitwerking van het plan ontbreekt dan ook nog. Hoe het steunpakket eruit komt te zien voor het midden- en kleinbedrijf, is ook nog ongewis.

Dat er nu een koopkrachtpakket ligt voor volgend jaar én een prijsplafond vanaf 1 november, zal er evenwel voor zorgen dat de kritiek minder fel is: in een eerder debat noemde een deel van de Kamer het nog onacceptabel dat er voor het najaar niets gedaan zou worden. Nu neemt het kabinet in grote lijnen het plan van GroenLinks en de PvdA over voor een energieplafond bij een beperkt gebruik. Die twee samenwerkende oppositiepartijen zeggen nu vooral de uitwerking van het plan kritisch te gaan volgen.

Voor het eerst in twee jaar zal het ministersvak in de Tweede Kamer weer vol bewindspersonen zitten. Toch ontbreekt een aantal ministers: vicepremier Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zitten in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook energieminister Rob Jetten is afwezig: hij zit in de Amerikaanse staat Pennsylvania voor een forum over schone energie.

Op woensdag komt alleen de Tweede Kamer aan het woord, op donderdag reageert premier Mark Rutte namens het kabinet. Het belooft een waar marathondebat te worden: de Tweede Kamer telt inmiddels twintig fracties, die woensdag elk hun eigen spreektijd hebben én elkaar kunnen bevragen.