Meer dan 1500 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De douane heeft dinsdag tijdens een controle twee partijen cocaïne van in totaal 1527 kilo onderschept, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De straatwaarde zou ruim 114 miljoen euro zijn.

De eerste partij drugs, van 450 kilo, werd gevonden tussen blikken asperges uit Peru. “De blikken waren bestemd voor een bedrijf in Spanje. Het vermoeden is dat de drugs door uithalers van het haventerrein gesmokkeld moesten worden. Dit hebben we kunnen voorkomen.”

Niet veel later werd 1077 kilo cocaïne gevonden tussen gitaren uit Amerika. De gitaren zijn bestemd voor een bedrijf in Nederland. “Mogelijk zijn de drugs ergens in Zuid-Amerika in de container gestopt.”

De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, laat het OM weten. De drugs zijn vernietigd.