Ministerie: geen sprake meer van landelijk watertekort

Het landelijke watertekort is voorbij, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wel zijn er nog regionale tekorten, maar landelijk is de vraag niet meer groter dan het aanbod.

Er is nog sprake van een “dreigend watertekort”, aldus het ministerie. Het KNMI verwacht ook de komende weken meer regen.

Nu de droogte afneemt, kan bijvoorbeeld de scheepvaart weer meer gebruik maken van sluizen en zijn extra pompinstallaties niet overal meer nodig. Ook komt het Managementteam Watertekorten (MTW) niet meer bijeen.

In bijvoorbeeld het zuiden van de Maas of bij de sluizen van IJmuiden is de droogte nog wel zodanig dat er daar zogeheten ‘schutbeperkingen’ zijn, wat inhoudt dat niet alle schepen de sluizen kunnen gebruiken. Ook blijft het tegengaan van verzilting een punt van aandacht voor het ministerie, vooral in het Noordzeekanaal, het IJsselmeer en in het Westland. Bovendien heeft de natuur een langere periode van meer neerslag nodig om goed te herstellen van de droge periode.

Vorige week vrijdag kondigden waterschappen al het “omslagpunt” voor de droogte aan. Hoogheemschappen Rijnland en Stichtse Rijnlanden meldden ook dat het niet meer nodig is om water door te pompen naar het westen van het land.