OM Den Haag wil 53 strafzaken schrappen door capaciteitsproblemen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de rechtbank maandag vragen een streep te halen door 53 strafzaken in verband met capaciteitsproblemen. Het gaat om met name drugs- of ontnemingszaken en zogeheten slachtofferloze delicten, dus waarbij geen schadevergoeding wordt gevraagd of een slachtoffer gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht.

Ook zijn de zaken minstens vier jaar oud. Het OM noemt het een pijnlijk besluit “maar er moet ruimte worden gemaakt voor zaken die het OM nog belangrijker vindt” aldus een woordvoerder.

Het OM vraagt de rechtbank maandag om niet-ontvankelijk te worden verklaard in deze tientallen zaken.